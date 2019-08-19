第39届南共体首脑会议呼吁加强地区安全合作

新华社达累斯萨拉姆8月18日电（记者高竹 李斯博）为期两天的第39届南部非洲发展共同体（南共体）首脑会议18日在坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆闭幕。会议发表公报，呼吁南共体各国进一步加强合作，共同应对地区安全挑战。

公报说，南共体成员国领导人意识到，地区安全问题，尤其是恐怖主义和跨国犯罪，如今已经成为影响地区发展的首要问题之一。各国迫切需要加强在安全领域的合作，尽早制定实施区域内反恐战略和行动计划。各国愿在联合打击海上犯罪，遏制海盗和海上毒品、武器走私等跨国不法行为方面加强合作。

公报说，南部非洲地区2018年至2019年收获季的粮食产量整体出现下滑。针对反复出现的干旱和粮食短缺问题，各成员国应实施全面应对计划。此外，各国领导人还同意采取措施加快地区工业化进程。

南共体现有16个成员国。其宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济，打破关税壁垒，促进相互贸易和投资，实现人员、货物和劳务的自由往来，逐步统一关税和货币，最终实现地区经济一体化。

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