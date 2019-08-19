第39届南共体首脑会议呼吁加强地区安全合作

新华社达累斯萨拉姆8月18日电（记者高竹 李斯博）为期两天的第39届南部非洲发展共同体（南共体）首脑会议18日在坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆闭幕。会议发表公报，呼吁南共体各国进一步加强合作，共同应对地区安全挑战。
公报说，南共体成员国领导人意识到，地区安全问题，尤其是恐怖主义和跨国犯罪，如今已经成为影响地区发展的首要问题之一。各国迫切需要加强在安全领域的合作，尽早制定实施区域内反恐战略和行动计划。各国愿在联合打击海上犯罪，遏制海盗和海上毒品、武器走私等跨国不法行为方面加强合作。
公报说，南部非洲地区2018年至2019年收获季的粮食产量整体出现下滑。针对反复出现的干旱和粮食短缺问题，各成员国应实施全面应对计划。此外，各国领导人还同意采取措施加快地区工业化进程。
南共体现有16个成员国。其宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济，打破关税壁垒，促进相互贸易和投资，实现人员、货物和劳务的自由往来，逐步统一关税和货币，最终实现地区经济一体化。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】