“国民军”空袭利比亚西部机场 导致机场严重损毁

联合国利比亚支助特派团18日说，利比亚东部武装“国民军”过去一周空袭利比亚西部城市祖瓦拉的一座民用机场，导致机场严重损毁。

联合国利比亚支助特派团谴责“国民军”15日、16日对祖瓦拉机场发动多次袭击。特派团在一份声明中说，特派团先前视察了祖瓦拉机场，在那里没有发现军用设施，即不构成“国民军”袭击的理由。

但按照“国民军”的说法，“国民军”袭击祖瓦拉机场一座飞机库，那里停放“数架土耳其无人机以及土方军火”。

除祖瓦拉机场，利比亚首都的黎波里唯一在用的米提加国际机场15日、16日同样遭“国民军”袭击。

利比亚民族团结政府在社交媒体“脸书”说，“国民军”向米提加国际机场发射“冰雹”火箭弹，两名机场人员遭弹片击中受伤。米提加国际机场进出港航班被迫暂停或转移至的黎波里以东200公里的米苏拉塔市。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台后，利比亚局势陷入动荡，形成西部和东部两大政治势力的对峙局面。利比亚民族团结政府以及支持这一政府的武装力量控制的黎波里等西部部分地区。国民代表大会在东部城市图卜鲁格另建政权，与军事强人哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市和部分西部城市。

利比亚民族团结政府获得联合国承认，受土耳其、卡塔尔支持；“国民军”获得埃及、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯等国支持。

“国民军”今年4月初向民族团结政府所在地的黎波里发起进攻，迄今没有攻破效忠民族团结政府的武装在城南所设防线。（王逸君）【新华社微特稿】

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