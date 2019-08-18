原标题：新华国际时评：中国抗击美式霸凌的世界意义

新华社北京8月18日电题：中国抗击美式霸凌的世界意义

新华社记者叶书宏

近期，美方罔顾中美元首大阪共识，宣称要对价值3000亿美元中国输美商品加征10％的关税并将中国列为“汇率操纵国”。此后虽迫于国内经济压力删减或推迟对部分商品加税，但美方一些人出尔反尔、不断施压致使经贸摩擦升级的做法遭到了国际社会的一致谴责。

去年７月以来，美方一些人公然违背贸易契约精神和国际规则，丝毫不顾对世界经济和全球贸易秩序的冲击，单方面挑起人类经济史上规模最大的经贸摩擦，妄图通过“极限施压”迫使中国接受其无理要求，其霸凌气焰之嚣张，令世人震惊愤慨。

作为世界第二大经济体，中方以两国共同利益和世界贸易秩序大局为重，始终秉持对贸易战不愿打，不怕打，必要时不得不打并奉陪到底的态度，为捍卫自身发展权益与核心利益进行了有理有利有节的斗争，体现出强大的风险控制能力、抗击贸易战的定力耐力，和一个负责任大国应有的担当。

中国抗击美国贸易霸凌牵动世界人心。一方面，经贸摩擦严重冲击世界经济和多边贸易体制，关乎所有国际成员发展利益，不可不察；另一方面，人们已经清楚地看到，美方一些人挑起对华经贸摩擦，其实质是一个霸权国家对一个发展中国家正当发展权的野蛮打压。中国捍卫自身正当权益的同时，也是在维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，为公正有序的全球发展环境而抗争。

二战以来，经济全球化深入发展，众多发展中国家积极参与其中，依托各自比较优势实现快速发展，不仅丰富了全球要素资源，降低了生产成本，拓展了全球投资机遇，同时不断增加的中产群体及其消费能力，更为世界经济增长提供了广阔的市场空间，成为经济全球化的重要推动力。

毫无疑问，美国是经济全球化的最大受益者，其在主导国际经贸规则构建的过程中，享受着经济全球化带来的制度福利，通过在全球配置资源，不断提升、巩固其经济霸主地位。美国企业更是依托金融和技术优势，牢牢占据价值链高端和高附加值环节，坐享着超额收益。

然而，历史的发展自有其逻辑。广大发展中国家和新兴市场国家通过参与经济全球化，形成了群体性崛起的态势，国际力量对比的变化又反过来推动国际秩序和分工体系朝着更加均衡的方向演进。而这，是美国一些顽固的霸权主义者所不愿意看到的。

作为世界上最大的发展中国家，中国在过去40多年里主动融入经济全球化，不仅培育了完备的工业体系和潜力巨大的消费市场，而且通过扩大进口与对外投资，与全球共享中国机遇，提出“一带一路”倡议与世界构建共赢格局。这种合作新范式，正推动形成一个更加均衡合理互利的利益分配格局，为遭遇逆风的经济全球化开辟出一条新路径。

面对变局，美方一些人却固守其霸权逻辑和冷战思维，认为中国的发展进步和在全球产业链上的跃升，将打破长期以来形成的对其有利的中心外围式国际分工，危及其全球价值链的顶层地位。他们不遗余力地在贸易问题上对中国“极限施压”，其真实的战略动机在于剥夺中国的自主发展权，逆转中国的发展态势，使其永远居于全球产业价值链的较低层面，沦为美国经济的“附庸”。

因此，美国单方面挑起并不断升级经贸摩擦，其根源在于美方一些人死守不公平不合理的全球分工和利益分配体系，企图运用金融、贸易、政治和军事等手段打压发展中国家的正当发展权益，以巩固其霸权地位。

此时的中国不只为一己而战。中国顶住美国贸易霸凌压力，坚决捍卫合法权益，对于构建更加公平正义的国际经济秩序、捍卫发展中国家的自主发展权具有深远的历史意义。正如诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨所说，发展是发展中国家的基本权利，任何一个发展中国家都不会放弃这项权利，中国致力于自身建设，“美国应尊重中国发展的权利”。

当今世界，经济全球化是不可逆转的时代大势，发展中国家和新兴市场国家群体性崛起，是经济全球化发展的必然结果，试图以保护主义、单边主义人为隔断业已高度整合的全球经济体系已无可能，一味打压遏制与独占只会适得其反。尊重并接纳发展中成员更高层次的发展权诉求，以建设性态度合作规划完善新一轮经济全球化，共同做大全球发展的蛋糕，才是美国的理性选择。

(责编：刘洁妍、杨牧)