原标题：美国“穷追”伊朗油轮 联邦法院发传票求扣押

获释伊朗油轮“格蕾丝一号”16日仍然锚定英国海外领地直布罗陀港口，没有显现离港迹象。美国一家联邦法院同一天向这艘油轮发出传票，寻求扣押。

获释船员的律师说，印度籍船长向伊朗雇主提出换人要求，正待新任船长前来交接。

【发传票】

美国哥伦比亚特区联邦地区法院16日发出传票，寻求扣押“格蕾丝一号”。传票接收方注明：美国法警或（并）其他授权执法人员。

哥伦比亚特区联邦检察长刘杰茜在一份声明中说，依据美国政府控诉，“格蕾丝一号”以及船上210万桶原油和一笔99.5万美元连带资金应予罚没。

“格蕾丝一号”15日获直布罗陀当局放行。美国政府最后一刻寻求延长扣押没有成功，随后以油轮关联一系列“前台”企业、伪造一系列远洋货运合同、为伊朗伊斯兰革命卫队筹钱、洗钱为由，向美国法院提出罚没申请。

按美方的说法，美方意欲罚没的资金属于一家美方指认关联伊朗伊斯兰革命卫队的空壳企业。

美方认定伊斯兰革命卫队是恐怖主义组织，遭到伊方强烈抗议。

直布罗陀法院确认，截至16日工作日结束，没有接到美方申请扣押文件。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员告诉美联社记者，即使直布罗陀当局不支持美方延期扣押伊朗油轮，无论油轮去向，“我们的行动都会像云一样紧随着它”。

【撂挑子】

直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马旗的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。

按照直布罗陀当局的说法，伊朗作出正式书面保证，不在叙利亚卸载“格蕾丝一号”装载的原油，促使直布罗陀当局15日释放油轮和一同遭扣押的印度籍船长和3名船员。

美国国务院15日说，将对油轮船员发布“签证禁令”，即禁止油轮船员获得美国签证或入境美国。

船员们的律师理查德·威尔金森说，“格蕾丝一号”遭扣押前已过维修保养期，船只当前状况难以立即起航，且不适宜远洋航行。印度籍船长经历这番遭遇不想接手“烂摊子”，要求换人。

“他不想继续掌舵这艘船，想回家，”这名律师告诉美联社记者，“不过，他是一名职业船长，需要等人交接。”

“格蕾丝一号”16日略微调整船体姿态，但没有起锚。美联社报道，油轮延迟离港给美国政府留出“窗口”，进一步以其他途径寻求扣押。

“格蕾丝一号”先前悬挂巴拿马旗，伊朗港口与海事组织官员说，重新起航前油轮将更名为“阿德里安·德里亚号”，悬挂伊朗旗。

直布罗陀当局没有发布油轮的离港计划。直布罗陀首席大臣费边·皮卡尔多说，那完全由油轮的代理和船东决定，“只要必要的后勤保障到位，不管后续去哪里，它都可以随时离开”。

【生口角】

就放行“格蕾丝一号”的缘由，直布罗陀当局和伊朗政府各执一词。

直布罗陀当局以收到伊方作出书面承诺为由放行，而伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维16日说，伊方没有为油轮获释作出保证。

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社援引穆萨维的话报道，扣押油轮一方“提起‘保证’一事，旨在掩盖这种非法行径和海盗行为带来的耻辱”。

穆萨维说：“我们已经宣布油轮目的地不是叙利亚，我们依然坚持这一点……同时重申即使目的地是叙利亚，也与他人无关。”

直布罗陀当局在一份声明中回应：“证据明确，事实胜于我们今天所听到那些自说自话的政治声明。”

伊朗7月19日在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它违反多项规定。英国指认伊朗扣船非法，要求释放英方油轮。

美联社预期，放行伊朗油轮后，英方油轮将有望获释。英方先前拒绝与伊朗“以船换船”。（田野）（新华社专特稿）

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