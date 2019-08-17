原标题：太平洋岛国领导人呼吁采取行动应对气候变化

新华社苏瓦8月17日电（记者张永兴）富纳富提消息：在图瓦卢首都富纳富提出席第50届太平洋岛国论坛会议的领导人16日发表联合声明称，对太平洋岛国的未来表示“严重关切”，呼吁国际社会采取紧急行动，积极应对全球气候变化问题。

声明称，全球温室气体排放持续增加并达到创纪录的体量，若不采取紧急行动，这一体量在本世纪末之前还将继续增加，太平洋岛国领导人因此对他们的集体未来表示严重关切与恐惧，认为国际社会减少温室气体排放量以使“全球平均气温升幅较工业化前水平控制在1.5摄氏度之内”至关重要。

声明说，应对太平洋岛国面临的气候变化危机，需要岛国加强与全球的协作，因此呼吁所有国家参与到保护蓝色太平洋的行动中来，采取大胆与具有决定性的行动，以建设一个洁净、健康及富有生产力的大洋。

与此同时，太平洋岛国领导人16日还在一份联合公报中同意加强政治领导力，以推进应对气候变化的行动，保护他们的大洋资源处于可持续增长与良好管理状态。

为期4天的第50届太平洋岛国论坛领导人会议16日闭幕，本届会议的主题是“确保我们在太平洋的未来”，与会者着重就气候变化、经济发展、海事安全及海洋污染等议题展开讨论。

太平洋岛国论坛成立于1971年，是南太平洋国家政府间加强区域合作、协调对外政策的区域合作组织，其成员包括澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、瓦努阿图等，论坛领导人会议每年举行一次。

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