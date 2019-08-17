格陵兰岛自治政府拒绝特朗普购岛意向

新华社布鲁塞尔8月16日电（记者王子辰）针对媒体报道美国总统特朗普多次表示欲购买格陵兰岛一事，格陵兰岛自治政府外交部16日在社交网络上明确表示拒绝。
格陵兰岛自治政府外交部16日在社交网络推特上说，格陵兰岛拥有大量宝贵资源，例如矿产、最纯净的水和冰、海鲜、可再生能源等。格陵兰岛“不对外出售”。
格陵兰岛是世界最大岛屿，面积约216.6万平方公里。丹麦对格陵兰岛拥有主权，该岛国防和外交事务由丹麦政府掌管，但享有高度自治权。
15日，美国《华尔街日报》有关特朗普曾多次问及能否购买格陵兰岛的一则报道在欧美引起广泛关注。该报道说：“不管是在会议、晚宴还是在谈话中顺便提及，特朗普曾多次询问其顾问，美国能否购买格陵兰岛。”
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】