原标题：缓解经济危机 阿根廷总统着手取消基本食品消费税

继宣布一系列改善民生的临时救助措施，阿根廷总统毛里西奥·马克里15日着手取消基本食品的消费税，以缓解经济危机、增加他连任总统的预期。

【政策加码】

马克里15日在电视讲话中宣布取消部分商品21%的消费税，涉及面包、糖、牛奶、面粉、鸡蛋、大米等基本食品，减轻财政紧缩政策对低收入群体生活的影响。

马克里说，希望这一措施能为“数以百万计的阿根廷人”减轻生活压力。“我将继续致力于让大家心安，从而让总统选举进程不影响所有阿根廷人的日常生活。”

11日总统选举初选被视为选情风向标。初选结果显示，马克里得票率为32%，反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率47%。因担忧阿根廷政权更迭导致国家主权债务违约风险上升，阿根廷金融市场出现震荡。

阿根廷生产和劳工部长丹特·西卡15日晚些时候在记者会上说，针对基本食品的消费税定于16日开始取消，政府将因而减少100亿阿根廷比索（约合1.742亿美元）税收。这项减税措施预期延续至今年年底。

受总统选举初选失利和金融市场震荡触动，马克里14日签署政令，推出一系列针对低收入群体和工薪阶层的救助措施，包括提高最低工资、降低工资税、限定汽油价格不变等。政府将为施行上述措施投入大约6.8亿美元。

路透社解读，阿根廷政府近几天所推经济刺激措施与马克里2015年出任总统以后施行的财政紧缩政策背道而驰。

【汇率回升】

反对派总统候选人费尔南德斯先前出任阿根廷内阁首席部长，主张采取外汇管制和贸易保护主义等政策。投资者担心，他一旦上台，可能有损马克里政府多年来为恢复外界对阿根廷经济信心所做努力。

费尔南德斯14日告诉媒体记者，他的经济方案不包含让阿根廷债务违约。

阿根廷本币比索对美元汇率12日开始大跌，跌幅一度大约25%。股票价格指数3天下滑34.47%。

金融震荡15日趋于缓和。汇率回升5%，至1美元对57.4阿根廷比索。15日股市收盘时，阿根廷股票指数回升超过4%。

【银行作为】

阿根廷中央银行15日没有继续出售美元外汇储备。本周出售的外汇储备累计达到5.03亿美元。

阿根廷官员说，央行有外汇储备660亿美元，其中大约200亿美元可以用于稳定汇率和偿还债务。2019年剩余到期债务预计在50亿至100亿美元之间，预期政府后续动用外汇储备稳定汇率的空间有限。费尔南德斯指认马克里对市场过度承诺，可能导致外汇储备耗尽。

央行15日要求私有银行美元持有量从8月20日开始不得超出资金总量的5%。

路透社援引消息人士的观点解读，这将促使私有银行出售美元库存，从而在阿根廷央行不出售美元的情况下进一步遏制汇率下跌。个别私有银行可能已经开始出售美元。

依照阿根廷股票经纪人古斯塔沃·金塔纳的判断，“央行采取的措施已经产生效果……开始慢慢地遏制美元不断升值的势头”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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