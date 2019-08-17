原标题：美国多个机场海关电脑发生故障 国际旅客大排长龙

新华社华盛顿8月16日电（记者徐剑梅 刘阳）美国多个国际机场的海关电脑系统16日发生故障，国际航班旅客无法正常办理入境手续，在机场大排长龙。

美东时间当天下午3时30分左右，在华盛顿杜勒斯国际机场、纽约肯尼迪国际机场、洛杉矶国际机场等多个国际机场，海关电脑系统突然停止运行，国际旅客入境过程十分缓慢。在一些机场，由于国际航班持续抵达，排队等待入境旅客不断增多。

纽约肯尼迪国际机场在社交媒体上说，海关人员正在人工办理国际旅客入境手续。华盛顿机场管理局发言人利拉德说，机场仍正常运转。洛杉矶国际机场则建议旅客检查航班的最新状态。

美国海关与边境保护局当天在社交媒体上说，海关电脑系统出现故障，已启用“替代程序”办理国际旅客入境手续，美国国内航班乘客没有受到影响。

事故发生约3小时后，美国海关与边境保护局在社交媒体上说，海关电脑系统正在重新恢复运行并为国际旅客办理入境手续。该部门将继续进行故障监测，目前没有迹象显示故障系蓄意造成。

(责编：崔越、杨牧)