广西民建携手帮帮公益平台开展互联网公益培训

8月13日，民建广西区委联合中华思源工程扶贫基金会举办的“电商扶贫及互联网公益交流会”在广西壮族自治区，就共同开展电商扶贫、互联网公益等脱贫攻坚事宜进行了培训与合作。
多年来，中华思源工程扶贫基金会在卫生医疗、教育培训、新农村建设等领域，累计向广西捐赠7400多万元，覆盖、惠及人群约73万人，为广西的脱贫攻坚做出了应有的贡献。此外，多年来中华思源工程扶贫基金会在广西壮族自治区开设了30个思源教育移民班，投入资金900余万元，帮助1500名贫困小学毕业生及其家庭。
“扶贫先扶智、治贫先治愚”，教育扶贫是解决贫困代际传递的重要途径。期间还举行了“圆大石山区孩子校服梦”公益项目在帮帮公益平台的正式上线启动仪式。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】