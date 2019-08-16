广西民建携手帮帮公益平台开展互联网公益培训

8月13日，民建广西区委联合中华思源工程扶贫基金会举办的“电商扶贫及互联网公益交流会”在广西壮族自治区，就共同开展电商扶贫、互联网公益等脱贫攻坚事宜进行了培训与合作。

多年来，中华思源工程扶贫基金会在卫生医疗、教育培训、新农村建设等领域，累计向广西捐赠7400多万元，覆盖、惠及人群约73万人，为广西的脱贫攻坚做出了应有的贡献。此外，多年来中华思源工程扶贫基金会在广西壮族自治区开设了30个思源教育移民班，投入资金900余万元，帮助1500名贫困小学毕业生及其家庭。

“扶贫先扶智、治贫先治愚”，教育扶贫是解决贫困代际传递的重要途径。期间还举行了“圆大石山区孩子校服梦”公益项目在帮帮公益平台的正式上线启动仪式。

(责编：李圆征(实习生)、常红)