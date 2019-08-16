接受道德失范报告 特鲁多拒道歉

加拿大议会利益冲突和道德规范专员马里奥·迪翁14日发布报告，认定总理贾斯廷·特鲁多去年不当干预一家企业的腐败案件、违反道德规范。

特鲁多回应，他接受这份报告，但不会为保护加拿大人就业岗位而道歉。

加拿大定于10月举行议会选举，这份报告可能进一步冲击特鲁多所属自由党的选情。

【认报告】

迪翁是由议会委任的利益冲突和道德规范专员，14日发布58页篇幅调查报告，认定特鲁多触犯有关利益冲突的法规，即公职人员试图不当为他人谋取利益。

建筑企业SNC—兰万灵集团的涉腐丑闻今年上半年搅动加拿大政坛。司法部长乔迪·威尔逊—雷布尔德2月辞职以后指认特鲁多和一些总理府幕僚“不当施压”和“威胁”，要求她指示检察官对SNC—兰万灵集团网开一面，让这家企业以支付罚款方式避免司法审理。按照威尔逊—雷布尔德的说法，她因拒绝“开后门”而“遭贬”，1月调任退伍军人事务部长。

迪翁的报告说，特鲁多“直接或经由”总理府对时任司法部长威尔逊—雷布尔德施加影响，“指使手下寻找保护SNC—兰万灵集团商业利益的办法”。

报告认定，特鲁多等人以党派利益为由向威尔逊—雷布尔德不当施压。

SNC—兰万灵集团在加拿大雇用大约9000人。检察机构4年前指控这家企业2001年至2011年向利比亚官员行贿，以获取工程合同。这桩案件仍在审理中。特鲁多承认先前告诉威尔逊—雷布尔德，SNC—兰万灵集团一旦定罪，将危及这家企业在加拿大雇佣员工，进而影响今年10月议会选举执政党自由党的选情。

迪翁报告发布以后，特鲁多“婉转”认错：“我不认可（道德）专员的一些结论，但完全接受这份报告。”

“过去一年的事情原本不该发生，”特鲁多说，“我为自己所犯下的错误承担责任，同时得到许多教训。”

【不道歉】

特鲁多拒绝就不当干预SNC—兰万灵集团案件道歉。他在安大略省召开的一场记者会上说：“我不能因为保护加拿大就业岗位而道歉，因为这是加拿大人对我的期待。”

特鲁多将因触犯利益冲突法规而支付500加元（约合2648元人民币）罚款。这一政治丑闻对自由党在议会选举中的打击却无法用金钱衡量。

近期多项民意调查显示，自由党和主要反对党保守党所获支持率不相上下。

保守党领导人安德鲁·希尔在另外一场记者会上说，特鲁多的行为“不可原谅”，提醒“加拿大人警惕这类滥用职权和腐败行为。我认为，这会是（选民在）这次选举中首先想到的事情”。

希尔敦促警方启动调查。警方回应，正在认真研究所有信息，根据需要采取适当行动。

在多伦多大学政治学教授纳尔逊·怀斯曼看来，最新发布的报告对特鲁多政府的打击极大，“我预期自由党的支持率会下降5个百分点左右。不清楚他们能否在投票日到来前恢复，我没有把握”。

这是加拿大议会利益冲突和道德规范专员第二次认定特鲁多触犯利益冲突法规。2017年12月，时任专员玛丽·道森说，特鲁多一家当年新年期间搭乘金融大亨阿迦汗的私人直升机前往加勒比海贝尔岛度假，没有回避利益冲突。（杜鹃）（新华社专特稿）

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