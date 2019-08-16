五角大楼说叙利亚“安全区”协议分阶段落实

美国国防部发言人14日说，美国和土耳其在叙利亚东北部设立“安全区”的协议将分阶段落实，一些行动会“很快”实施。

五角大楼发言人肖恩·罗伯逊说，美方现阶段正与土耳其军方“审核”联合行动中心可以落实的“多个选项”。

罗伯逊说，“安全区”协议作为“安全机制”将分多个阶段落实。美方与土方持续对话，美方准备“迅速采取部分行动”。

美国和土耳其本月初围绕在叙利亚东北部设立“安全区”达成一致。两国将在土耳其境内设立联合行动中心，以协调和处理与“安全区”关联事务；承诺将“安全区”建成“和平走廊”；为帮助叙利亚难民重返家园采取措施。

今年3月退役的美军中央司令部前司令约瑟夫·沃特尔认为，由土方控制的“安全区”将给各方“带来更多问题”。

美国期刊《国家利益》12日发表由沃特尔和乔治·华盛顿大学中东研究所副教授格尼尔·托尔撰写的一篇文章，说“安全区”通常为保护冲突地区的民众而设立，一般中立且非军事化，着重人道主义目的。但在叙利亚幼发拉底河以东设立纵深30公里的“安全区”将适得其反，可能让超过90%的叙利亚库尔德人流离失所，加剧现有“极具挑战”的人道主义危机，激化冲突。

依照土方设想，“安全区”由土耳其军队控制，位于邻近土耳其的叙利亚东北部边境地带，以防范叙利亚库尔德武装。

美方把库尔德武装视为美军在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，而土方把它视为恐怖组织。土耳其2016年和2018年分别发起“幼发拉底盾牌”和“橄榄枝”军事行动，进入叙利亚，打击库尔德武装。（完）（王逸君）【新华社微特稿】

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