新华社基多8月14日电 专访：“中国探索的发展之路值得广大发展中国家借鉴和学习”——访厄瓜多尔外长瓦伦西亚

新华社记者郝云甫

厄瓜多尔外长何塞·瓦伦西亚日前在接受新华社记者专访时高度评价新中国成立70年来各领域取得的巨大成就。他说，中国经济持续发展、人民生活水平日益提高、社会繁荣稳定。“中国探索的发展之路值得广大发展中国家借鉴和学习。”

瓦伦西亚认为，新中国的成立是一个“重要的历史时刻”。70年间，中国经济实力不断增强、在国际舞台发挥日益重要的作用。中国的发展令人惊叹，也给世人带来启迪。

他说，在建设中国特色社会主义的过程中，中国也经历了经济转型的阵痛。“建设中国特色社会主义的实践取得了成功，这体现在中国在基础设施建设领域取得令人钦佩的成就，体现在数亿人口摆脱贫困，也体现在中国同世界日益紧密的联系上。”

瓦伦西亚说，厄中两国关系发展顺利，双方在经贸、科技、文化和教育等领域的交流日益密切。多年来，两国在国际和地区事务中秉持相同或相似的立场，一直相互支持。厄瓜多尔高度重视对华关系，视其为厄对外关系的优先发展方向。2016年，双方决定将两国关系提升为全面战略伙伴关系。

作为一名资深外交官，瓦伦西亚在出任外长前曾长年在厄瓜多尔驻联合国、美洲国家组织等机构中任职。2018年12月，瓦伦西亚陪同厄瓜多尔总统莫雷诺访问中国。瓦伦西亚说，这是他第一次访华，第一次有机会亲眼看到中国的发展。友好的人民、繁荣的社会、历史悠久的璀璨文化都给他留下了深刻印象。

瓦伦西亚表示，“希望以后有机会以个人身份去中国旅游，去登长城！去天安门广场散步！”

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