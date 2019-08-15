阿根廷将采取措施应对金融市场波动

新华社布宜诺斯艾利斯8月14日电 阿根廷总统马克里14日在首都布宜诺斯艾利斯宣布，阿根廷政府将采取一系列经济措施，应对总统选举初选后出现的金融市场波动。

马克里当天在新闻发布会上表示，政府将针对正式和非正式就业人员，在国有和私有领域采取一系列措施，包括提高最低工资标准、减少劳动者个人税费负担、设置中小型企业债务缓冲期、增加劳动者子女补助、增发奖学金等。

马克里表示，这些措施将缓解1700万名劳动者及其亲属面临的困难情况，并惠及目前面临不确定性的中小企业。

阿根廷11日举行总统选举初选，反对派候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率大幅领先现任总统马克里。而选前多份民调显示，两人支持率差距较小。令人意外的初选结果意味着阿根廷政治经济局势面临高度不确定性，导致金融市场恐慌情绪蔓延。

阿根廷总统选举第一轮投票将于10月底举行。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)