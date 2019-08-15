也门政府要求以南方过渡委员会撤军作为对话先决条件

新华社科威特城8月14日电（记者王薇 聂云鹏）亚丁消息：也门政府14日发表声明，要求南方过渡委员会武装力量撤出过去几天在临时首都亚丁占领的区域，并以此作为双方举行对话的先决条件。

也门外交部当天发表声明说，也门政府对沙特阿拉伯呼吁双方举行对话表示欢迎，但是在举行任何对话之前，南方过渡委员会的武装力量“必须从其过去几日来在亚丁占领的所有地方撤出”。

10日，沙特呼吁亚丁暴力冲突相关各方在其首都利雅得召开紧急会议，通过对话解决分歧，共同对抗胡塞武装和恐怖组织，恢复亚丁的安全稳定。

本月6日，南方过渡委员会举行游行示威活动，指责也门政府方面有人与胡塞武装串通，导致亚丁一处政府军基地日前遭胡塞武装袭击。示威活动中，南方过渡委员会武装力量与也门安全部队发生冲突，此后冲突升级造成至少40人死亡、260人受伤。11日，南方过渡委员会声称已全面占领亚丁。此后，双方没有发生新的交火。

南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特等多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。

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