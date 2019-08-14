新华社墨西哥城8月13日电 财经观察：阿根廷总统选举初选加剧金融市场动荡

新华社记者吴昊

由于反对派候选人日前在阿根廷总统选举初选中大幅领先，阿根廷股市、汇市遭受重创。分析人士认为，左翼政府一旦上台，可能推翻亲商业的现政府推出的一系列货币和财政政策，这导致阿金融市场恐慌情绪蔓延。

阿根廷11日举行总统选举初选，反对派候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率大幅领先现任总统毛里西奥·马克里。而选前多份民调显示，两人支持率差距较小。

令人意外的初选结果意味着阿根廷政治经济局势面临高度不确定性。阿根廷比索对美元汇率12日暴跌超过20%，创下2015年以来最大单日跌幅。为稳定汇率，阿央行12日宣布将基准利率上调至74.78%，并动用5000万美元外汇储备干预汇市。同时，阿根廷股市主要股指Merval12日也暴跌超过37%。

美国摩根大通银行公布的阿根廷国家风险指数13日突破1700点，达近10年来最高点。投资者担心，阿根廷未来很可能再次发生债务违约。

反对派候选人费尔南德斯曾担任阿根廷内阁首席部长，主张采取外汇管制和贸易保护主义等经济政策。因此，投资者担心他一旦上台可能有损马克里政府多年来为恢复外界对阿经济信心所做努力。

阿根廷长期依赖外债，债务无度扩张导致阿在1982年和2001年爆发两次债务危机。截至2018年底，阿公共债务占国内生产总值（GDP）的比重已经超过80%，是拉美地区债务负担最重的国家。

2018年6月，国际货币基金组织（IMF）与阿政府达成3年期500亿美元贷款协议，此后IMF又将救助贷款总额增加至约570亿美元。作为救助条件，阿方承诺将削减财政赤字、限制货币发行量以控制通胀，以及稳定汇率等。

阿媒体分析说，如果费尔南德斯赢得大选，可能寻求和IMF就救助条件进行重新谈判。和马克里政府采取加息以平抑通胀的经济政策不同，费尔南德斯此前表示应当通过降息来刺激国内经济增长。分析人士认为，费尔南德斯的政策主张和IMF的要求存在冲突。

阿根廷南方经济研究中心主任阿米尔卡·科连特分析说，从初选开始至新总统上任，阿根廷金融市场可能还将继续动荡。2018年阿根廷经济下滑2.5%，IMF预计今年阿经济将萎缩1.3%。

美国投行摩根士丹利的分析报告预计，阿根廷比索还将继续贬值20%，比索持续贬值将导致通胀率攀升。报告警告说，不利的经济形势可能导致阿政府债务违约风险上升。

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