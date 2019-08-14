吉隆坡中国文化中心精彩亮相马来西亚国际旅游展

新华网吉隆坡8月14日电（林昊 王大玮）由马来西亚华人旅游公会主办的“2019马来西亚国际旅游展”日前在吉隆坡谷中城展览中心开幕，吉隆坡中国文化中心精彩亮相，受到各方关注。
今年马来西亚国际旅游展已成功迈入18个年头，共设立300个展位，吸引了近10万公众到场参观与选购。
嘉宾在中国展区前合影留念。（图片由主办方提供）
吉隆坡中国文化中心今年首次参展，共设8个“美丽中国”展台，展区图片设计以高铁行、冰雪节、古迹游、丝绸之路为主，周边设计了熊猫模型和竹林，吸引了路人的驻足，为来访公众打造了身临其境的视觉盛宴。有当地华人表示“这是第一次看到这么全面的中国山川地貌，很期待去中国旅游，也期待在马来西亚看到、感受到更多的中国文化”。
当地市民为吉隆坡中国文化中心“美丽中国”展区点赞。（图片由主办方提供）
吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，文化中心是中国加强和马来西亚双边友好合作的成果，也是促进两国文化和旅游合作以及民间友好往来的重要平台，今后中心将携手中马双方相关机构，通过开展丰富多彩的活动，不断密切中马两国的人文纽带。
吉隆坡中国文化中心为3天的展会精心准备了数千份旅游纪念品，同时也与当地机构合作设计出版发行了《中国旅游资讯》及《中国世界遗产旅游》两份特刊发放给公众，并设置抽奖环节为来访者派发精美纪念品。
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