巴西圣保罗州州长称中国之行成果显著

新华社圣保罗8月13日电（记者宫若涵）刚刚结束访华的巴西圣保罗州州长若昂·多利亚13日在圣保罗说，过去一周的中国之行“成果显著”。

8月3日至10日，多利亚率代表团访问了北京、西安，并在上海参加圣保罗州驻中国代表处的揭牌仪式。

多利亚在13日举行的外国记者会上说：“这次访华的成果非常积极，共有35家巴西企业前往中国寻求投资，尤其促进了糖、乙醇、橙汁、大豆和肉类的对华出口。”

多利亚介绍，此次访华推介了州政府的私有化项目，涵盖铁路、公路、地铁、河道清理等领域。双方表示将加强在教育、制药、服务业等领域的合作。

多利亚还在记者会上宣布，圣保罗州政府已经和巴西联邦政府签署招标议定书，将于今年10月开始对两条铁路线的建设和运营进行招标，而中国公司有意参与投标。

他说：“在我看来，对巴西来说最好的事情莫过于抓住中国提供的机遇。中国正在全世界，包括拉丁美洲，寻找新的商业伙伴。”

根据圣保罗州政府公布的数据，该州的经济总量占巴西国内生产总值的33%，中国对圣保罗州出口占中国对巴西出口总额的38%，圣保罗州对华出口占该州出口总额的12.5%。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)