土美着手在叙设“安全区” 纵深32公里由土方控制

土耳其国防部12日证实，一支由6名美国军官组成的代表团当天抵达土耳其东南部城市桑利乌尔法，将与土方官员商讨组建一个联合行动中心，为在叙利亚东北部设立“安全区”做准备。

土耳其国防部在声明中说，联合行动中心“几天后”将开始工作。声明没有提及设立“安全区”的时间表和其他细节。

土美上周就“安全区”达成一致，以缓和土方与美方所支持的叙利亚库尔德武装之间紧张关系。库尔德武装要求“安全区”纵深5公里，遭土方拒绝。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔12日重申，“安全区”纵深32公里，由土方控制。

美方把库尔德武装视为在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的盟友；而土方把它视为恐怖组织，2016年8月和2018年1月先后发起“幼发拉底盾牌”和“橄榄枝”军事行动，越境进入叙利亚，打击库尔德武装。

叙利亚政府反对土美设立“安全区”，认定这是侵犯叙利亚主权和领土完整的行径。（刘江）【新华社微特稿】

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