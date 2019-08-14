原标题：危地马拉当选总统想修改与美移民协议 删不利条款

危地马拉当选总统亚历杭德罗·贾马太11日说，他想上任后修改危地马拉与美国达成的“安全第三国”协议。

贾马太在宣布获胜前告诉路透社记者：“看看我们能做些什么，把协议里对我们不利的东西删除，或者我们怎样能与美国达成（另外）一份协议。”

在美国政府经济制裁威胁下，危地马拉政府7月与美方签署“安全第三国”协议。协议规定，试图取道危地马拉进入美国的洪都拉斯、萨尔瓦多移民必须首先向危地马拉政府申请庇护。

贾马太先前公开反对这份协议，与八成危地马拉民众态度相同。

危地马拉同样有大批人试图进入美国。美国总统唐纳德·特朗普对源于危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多的移民潮态度强硬，力推在美国与墨西哥边境修筑隔离墙，同时寻求与墨西哥、危地马拉、洪都拉斯等国签署“安全第三国”协议，把那些国家作为移民潮缓冲区。墨西哥政府拒绝签这一协议。

贾马太就这类协议是否能发挥作用表达怀疑：“他们想去美国申请庇护。我认为许多萨尔瓦多和洪都拉斯人不会在危地马拉申请庇护，特别是那些想逃离贫困的人。”贾马太主张以加大对中美洲国家投资的方式遏制移民潮。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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