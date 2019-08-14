两伊外长反对域外国家向海湾派兵 扎里夫直指美国

伊朗和伊拉克外交部长12日分别反对海湾地区以外国家向这一地区派兵，前者警告，海湾正在变成“火药桶”。

伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫告诉卡塔尔半岛电视台，海湾水域“狭窄”，“外国军舰增加存在，将使那里变得更不安全”。

扎里夫说：“因为美国及其盟友投入大量武器装备，这一地区已经变成火药桶，随时会被引爆。”

扎里夫11日抵达卡塔尔访问。伊朗官方媒体报道，扎里夫12日与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼会晤，表明上述立场。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，继而恢复和增加对伊朗制裁，同时向海湾及周边地区增派军事力量。今年早些时候，在霍尔木兹海峡以外的阿曼湾水域，发生多起商船疑似遇袭事件。美方指认袭击由伊方所为，伊方坚决否认。

美方以保卫“航行自由”为由，正试图拉拢盟友组建“护航联盟”，在海湾水域投入行动。

伊朗邻国伊拉克政府外长穆罕默德·哈基姆12日同样反对域外军事力量进驻海湾。他在社交媒体“推特”写道：“海湾国家能够共同确保船只航行安全。伊拉克寻求以冷静的谈判缓解地区紧张局势……西方军事力量在这一地区的存在将加剧紧张。”

哈基姆同时说，伊拉克反对以色列军队在海湾参加“任何形式的巡逻”。

美联社报道，美国的盟友中，迄今仅英国决定加入“护航联盟”；不清楚美方是否邀请以方加入。

英方7月初在海外领地直布罗陀水域扣押一艘伊朗油轮，伊方大约两周后在霍尔木兹海峡扣押一艘英国油轮。

伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里－礼萨·坦格西里11日警告，伊方在海湾“能够扣押任何船只，即使它有美军和英军护航”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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