一中国游客在哥本哈根市中心湖中溺亡

新华社哥本哈根8月13日电（记者林晶）丹麦首都哥本哈根警方和中国驻丹麦大使馆13日证实，一名中国游客当天下午在哥本哈根市中心的索特丹湖中溺亡。警方初步认定该事件为意外。

哥本哈根市警长卡斯滕·伦贝格说，警方当天下午1时41分左右接到报案称索特丹湖中漂着一名男子，警察与救护人员赶往现场后发现该男子已无生命迹象。男子被送往医院抢救无效后确认死亡。

警方说，这名男子年龄约70岁，持中国护照随旅行团前来丹麦。警方初步认定该事件为意外溺亡，进一步情况还需尸检后确定。

中国驻丹麦大使馆领保工作人员向新华社记者确认了上述事件。使馆方面表示，已要求警方尽快查明死因，使馆将继续跟进此案，并将为家属处理后事提供必要协助。

当前正值北欧旅游旺季，不少中国公民赴丹麦旅游。中国驻丹麦大使馆7月11日发布旅游安全提示，提醒赴丹麦中国游客提高安全防范意识和自我保护能力。

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