俄媒：北约战机在波罗的海上空试图靠近俄防长专机

新华社莫斯科8月13日电 据俄罗斯媒体13日报道，一架北约F-18战机当天在波罗的海中立水域上空试图靠近俄国防部长绍伊古的专机，被俄罗斯执行护航任务的两架苏-27战机驱离。

据今日俄罗斯通讯社报道，绍伊古当天在俄飞地加里宁格勒州出席一所海军学校奠基仪式以及观摩国际军事比赛的海上登陆项目等活动之后，乘专机返回莫斯科。俄波罗的海舰队两架苏-27战机为其护航。途中，一架北约F-18战机在波罗的海中立水域上空试图靠近绍伊古的专机，但被两架苏-27驱离。

报道说，外国无人机和侦察机近来不顾俄国防部反对，频频在俄边境以及俄驻叙利亚基地附近上空活动。

本月12日，俄空天军两架图-95MS战略轰炸机在欧洲大陆北部海域上空进行例行飞行时，挪威战机在部分阶段对俄轰炸机进行伴飞。8日，俄空天军两架图-95MS战略轰炸机在白令海上空执行飞行任务，美国和加拿大战机在部分阶段对俄军机进行伴飞。

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