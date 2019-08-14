中国代表呼吁各国切实履行国际人道法义务

新华社联合国8月13日电（记者林远）中国常驻联合国代表张军13日呼吁各国切实履行国际人道法义务。

张军当天在联合国安理会“促进和加强国际人道法”公开会上发言说，当前，国际安全形势依然严峻并有新的发展，传统和非传统安全威胁交织，一些地区武装冲突持续甚至升级，引发国际社会严重关切。推动通过对话和平解决争端，维护国际人道法、彰显国际人道主义精神意义重大。

张军说，各国政府在任何情况下均对遵守国际人道法负有首要责任，其作用不可替代。争议地区冲突各方的行为应受到国际人道法的约束。在冲突不可避免的情况下，应坚持国际人道法原则，防止滥用武力或不计人道后果的行为。对违反国际人道法的行为，应依法进行调查和惩处。

张军表示，应以加强现有国际人道法机制有效性为重点，强化国际人道法的实施。他说，当前，网络、人工智能、高科技武器不断发展，非国际武装冲突和恐怖主义频发，为国际人道法实施带来挑战。国际社会应坚持从适用和遵守国际人道法的实际需要出发，以各国协商一致为基础，就应对当前挑战、强化国际人道法的实施达成普遍共识。

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