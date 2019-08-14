新华社北京8月13日电 （全球热点）韩日较劲“白色清单” 未必动真格姿态必须有

新华社记者

韩国政府12日发布战略性产品进出口公告修订案，决定把日本移出韩国的贸易“白色清单”。这是韩方对此前被日方移出贸易“白色清单”后采取的反制措施，以“拉黑”作为警告。

值得注意的是，韩方给这一新规的实施预留了窗口期，也表示愿意与日方进行相关协商。分析人士认为，比起动真格，韩方此次的反制之举可能更多是政治回应，而双边关系的缓和还需要日韩两国政府共同努力，以协商替代对抗。

【新闻事实】

根据韩国产业通商资源部12日发布的声明，韩国把享受战略性产品进出口便利政策的“甲类”贸易对象细分为“甲1”和“甲2”两类，把先前“甲类”贸易对象日本列入新增的“甲2”类别。而新设的“甲2”类别中只有日本一个国家。

据韩联社报道，韩国原先29个贸易伙伴获得最高级别的“甲类”国家出口便利，日本是其中之一。而新举措则意味着日本不再属于韩国“受信任的贸易伙伴”、即所谓“白色清单”国家，对日本出口的审批手续相应地由简入繁，审查时间从约5天延长为约15天。但即便如此，该审查时间也远短于日本针对韩国设定的90天。

8月15日是日本二战投降日，在韩国被称为“光复节”。韩国总统文在寅12日说，在“光复节”即将到来之际，韩国更应毅然决然地予以应对。他强调，面对日本的“经济报复”不能感情用事，要冷静思考根本对策，做好长期打算。

按照韩国产业通商资源部声明，新的分类规定将在随后20天内征询公众意见、接受审议，并于9月中旬付诸实施。韩国产业通商资源部长官成允模表示，日方如果在意见征询期内提出请求，韩国政府愿意与日方在任何时间和地点进行协商。

韩国媒体认为，韩方此举意在反制日本政府此前对韩国实施的出口管制措施。日本政府7月1日宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，触发韩日贸易摩擦。双方贸易摩擦近来不断发酵，日本政府8月初宣布把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。

【深度分析】

韩国对日本的“以牙还牙”是否会进一步加剧两国矛盾？未来日韩两国贸易摩擦将走向何方？

分析人士认为，韩方在发布修订案时，给这一新规的实施预留了窗口期，也表达了与日方进行相关协商的意愿。

吉林大学行政学院教授王生说，日本相关措施使韩国经济受到冲击，韩国不得不被动反击。对于日方的举措，韩国于情于理都要作出回应，但是韩方并不希望事态往不可收拾的局面发展，所以留有余地。

日方此前的举措已经让韩国民间燃起了较强烈的反日情绪，如果不加以控制，日韩民间关系很有可能紧张加剧，这也是日本所担心的。

韩国对日本出台反制措施，对日本经济的影响也不容小觑，日本方面也不愿意看到事态进一步恶化，对出口韩国的半导体材料管制有所松动。所以虽然目前双边摩擦看似“水深火热”，但并没有到不可挽回的地步。

【即时评论】

合则两利，斗则俱伤。日韩两国政府都已经意识到这一点。

冰冻三尺非一日之寒。日韩矛盾由来已久，双边问题仍需要通过谈判来解决。

【背景链接】

日本政府7月4日加强管制出口至韩国的3种关键化学制品。此前，日方一直对向韩国出口的企业发放3年有效许可，省略个别申请，但出口管制后每份合同都需要审查，以判断是否可以出口。

韩方指认，日方此举明显是报复韩国最高法院去年裁定日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工。日方则认为，根据两国1965年签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已经解决。

日方曾先后提出进行双边磋商和成立包含第三国成员的仲裁委员会仲裁此事，但均未得到韩方回应。（参与记者：何媛、陆睿、杜白羽、刘春燕；编辑：张欣、鲁豫、周啸天）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)