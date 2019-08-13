新华社华盛顿8月12日电 财经观察：美债收益率急挫引发金融市场担忧

新华社记者杨承霖

受金融市场避险意愿升温影响，近期美国国债收益率整体快速下跌。分析人士认为，本轮债市走势主要受近期经贸摩擦升级影响，同时也受到发达经济体国债收益率整体下跌的影响。若贸易紧张局势长期持续，美债收益率将进一步走低。

美债收益率12日整体出现下跌，其中最受投资者关注的10年期国债收益率下跌至1.65%附近，为2016年10月以来最低水平。此外，2年期国债收益率下跌至1.6%附近，为2017年10月以来最低水平；30年期国债收益率下跌至2.15%附近，接近2016年7月以来最低水平。

令投资者担心的是，近期美债收益率下跌速度惊人。截至7月底，10年期国债收益率还维持在2%左右，但随着白宫升级对华关税威胁、美财政部将中国列为“汇率操纵国”，10年期国债收益率最近8个交易日共下跌约35个基点，占其近一年来跌幅的三分之一左右。

作为传统避险资产之一，美债收益率往往在市场风险情绪急剧升高时显著下跌，因此常被市场作为观察避险情绪的“晴雨表”。近一年来，受贸易紧张局势加剧、全球经济放缓和不确定性上升影响，美债收益率基本处于下跌态势，其中10年期国债收益率近一年来跌幅已超过120个基点。

美债收益率剧烈下跌引起投资者担忧。美国海港全球控股公司常务董事迪加洛马警告，美债收益率若照此速度下跌，可能在8月或9月打破1.318%的历史最低水平。知名投资银行瑞银预计，到今年年底10年期国债收益率或将跌至1.25%，创历史新低。

更令投资者担忧的是，本轮美债收益率大跌使美债收益率曲线“倒挂”问题越发严重。美联储数据显示，目前3个月期与10年期国债收益率倒挂已经两个多月，同时2年期与10年期国债收益率出现倒挂的风险开始升高。在经济学上，短期国债收益率高于长期国债收益率的反常现象被称为收益率曲线倒挂，被部分投资者视为经济即将进入衰退的预警信号。

随着美债收益率持续下跌，有分析人士甚至担忧美债存在出现“负收益率”的风险，而关税威胁和经贸摩擦升级，可能加速美债收益率跌向负值。

美国太平洋投资管理公司全球经济顾问约阿希姆·费尔斯警告，美债名义收益率由正转负并非天方夜谭，若贸易紧张局势继续升级，美债收益率下跌速度可能将超乎人们想象。

美国格伦米德信托公司投资策略官迈克尔·雷诺兹表示，发达经济体持续低通胀限制了国债收益率，而加征关税可能伤害市场需求并进一步打压通胀，最终使国债收益率下降。

目前已有部分发达经济体国债收益率出现负值。例如，德国10年期国债收益率近期徘徊在负0.6%附近，日本10年期国债则徘徊在负0.22%附近。德意志银行数据显示，当前全球收益率为负值的国债总规模已经增至15万亿美元左右。

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