“国际军事比赛-2019”：中国队包揽“安全环境”项目全部比赛第一

新华社乌鲁木齐8月13日电（刘小红、高冰）“国际军事比赛-2019”“安全环境”项目接力赛12日在新疆库尔勒赛区举行，中国队以20分42秒的成绩夺冠。至此，“安全环境”项目比赛全部结束，中国队包揽“安全环境”项目全部比赛第一。

“安全环境”项目比赛设置单组赛、射击赛、接力赛，主要检验防化兵驾驶防化侦察车通过复杂道路、遂行核生化侦察和洗消作业的能力。中国、亚美尼亚、埃及、俄罗斯、越南5个国家参赛。

在8日举行的单组赛中，中国队两个车组勇夺前两名，俄罗斯车组获得第三名。在10日举行的射击赛中，中国队以600分的满分成绩夺得第一名，俄罗斯、越南分列第二、三名。

“国际军事比赛-2019”于8月3日起在中国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等10个国家举行。中国陆军在新疆库尔勒承办并参加“苏沃洛夫突击”步战车组、“晴空”便携式防空导弹班组、“安全环境”核生化侦察组和“军械能手”武器修理班组4项比赛。

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