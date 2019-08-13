挪威警方调查清真寺枪击性质 枪手被六旬老人制伏

挪威警方11日说，将调查首都奥斯陆附近一座清真寺发生的枪击事件是否是“恐怖袭击”。

奥斯陆警方发言人鲁内·绍尔德在记者会说，初步调查显示，枪手曾在社交媒体宣扬极右翼和反移民思想。

挪威警方和多名目击者10日说，一名白人男子当天下午携带多支枪闯进奥斯陆附近一座清真寺并开枪，遭一名年逾六旬的老人制伏，由警方逮捕。枪击发生时，清真寺内有3人。那名老人受轻伤，没有其他人受伤或死亡。

初步调查显示，枪手单独作案，先前曾在社交媒体“称赞”澳大利亚籍男子布伦顿·塔兰特今年3月15日在新西兰南岛克赖斯特彻奇两座清真寺开枪射杀51人的罪行。

绍尔德10日告诉媒体记者，枪手“20岁左右”，“是挪威公民，住在附近”，没有披露枪手姓名。他11日说，制伏枪手的人“展现非凡勇气”。

制伏枪手的老人是巴基斯坦移民穆罕默德·法里克，现年65岁，曾在巴基斯坦空军服役。他11日告诉路透社记者，事发时“突然听到外面响起枪声”，枪手随后进入清真寺，向另外两人开枪，他立即冲上去抓住枪手并夺下武器。

路透社报道，法里克的一只眼睛充血，一只手扭伤。

枪击发生数小时后，警方在据信是枪手住处的拜鲁姆一栋民宅内发现一名年轻女性的尸体，随后启动谋杀调查，初步怀疑枪手先杀死那名女性亲属、然后前往清真寺行凶。

挪威首相埃尔娜·索尔贝格11日告诉媒体记者，挪威政府试图打击宣扬仇恨的行径，但“面临挑战”，仍有许多事情需要做。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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