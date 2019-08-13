英国将花25亿英镑增设1万个监狱床位 增加2万名警察

英国首相鲍里斯·约翰逊11日宣布，将花费25亿英镑增设1万个监狱床位，同时增加2万名警察。
约翰逊在《星期日邮报》专栏写道，英格兰和威尔士所有警察机构“可以且应当利用他们的盘查权”打击犯罪。他坚称，针对“严重的性、暴力罪犯”以及持刀罪犯，量刑应当更严厉。
“这意味着我们的监狱短期内将承受更大压力，这是我今天宣布要增设1万个监狱床位的原因，”他写道，财政大臣赛义德·贾维德已经同意最多投入25亿英镑（约合212.5亿元人民币）。
他当天宣布启动罪犯量刑紧急审核。按照首相府的说法，审核重点是性、暴力罪犯所获刑期是否反映他们所犯罪行的严重程度。
约翰逊在一份声明中说，不少强奸犯和杀人犯太快出狱，“一获释又犯案”。这种现象必须叫停，“我们要把他们抓住、关起来、惩罚并正确地改造”。
约翰逊定于12日在首相府面见警方、缓刑服务组织和监狱机构负责人，讨论如何减少犯罪、改善刑事司法体系。
英国一段时期以来犯罪率上升，尤其是持刀犯罪。不少人认为，原因是保守党执政期间不断裁减警察数量、削减经费。
约翰逊7月接替特雷莎·梅出任首相。他就任以来提出打击犯罪等一系列政策承诺，外界怀疑他可能宣布提前举行议会选举。
约翰逊主张英国在10月31日以前必须脱离欧洲联盟，即使代价是“无协议脱欧”。只是，他在议会优势微弱。（陈丹）【新华社微特稿】
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