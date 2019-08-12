新华社贝鲁特8月11日电 通讯：“中国维和部队是维护世界和平不可或缺的重要力量”——记联黎新任作战部长视察中国赴黎维和官兵扫雷工作

孙帅

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）新任作战部长、法国上校德勒维耶·德莫尼近日视察中国官兵扫雷工作时，对中国为联黎部队做出的突出贡献表示肯定，称赞中国扫雷部队是“维护世界和平不可或缺的重要力量”。

现阶段，中国第18批赴黎维和部队多功能工兵分队正在清排的一片雷场位于黎巴嫩与以色列边境“蓝线”地域。德莫尼抵达雷场后，首先听取了中国官兵所做的工作简报，检查了扫雷排爆装备器材，随后与官兵一同穿戴好防护服和防护头盔前往作业区域，参观雷场环境，了解扫雷作业手工作情况。

“中国维和部队自2006年执行扫雷任务以来，是否出现过安全事故？”

面对德莫尼的提问，中国第18批赴黎维和部队指挥长高朝宁自信地答道：“中国维和部队扫雷13年零伤亡，在完成联黎部队交付的扫雷任务中创下了‘速度最快、质量最高、成本最低、伤亡率最低’4个国际扫雷之最。”

“我们严格按照联合国扫雷标准作业程序清排任务雷场，确保扫雷全程绝对安全高效。”雷场内，一号作业通道接受视察时扫雷小组长王文云报告了扫雷作业规范和流程。德莫尼俯身查看了刚刚清排出、已标示完成的以色列4号反步兵地雷后说：“你们的作业标准让联黎部队感到骄傲，让黎巴嫩民众感到放心。”

“参加联合国维和行动既是任务需要，也是我个人理想追求，我为我是一名维和扫雷作业手感到自豪。”在与德莫尼的交流中，扫雷作业手邓程鹏说，每扫出一枚地雷都让他很有成就感，“用自己微薄的力量为维护世界和平做出贡献是无上的荣耀”。

最后，德莫尼观看了地雷销毁全程，再次称赞中国维和扫雷部队的突出成绩。他表示，希望中国第18批赴黎维和部队多功能工兵分队能够一如既往，以精湛的专业技术、高标准的扫雷要求，兢兢业业完成好扫雷任务，为南黎增添更多的安全土地。

据悉，自2006年中国首次向黎巴嫩派驻维和部队以来，已累计完成199万余平方米疑似雷区、爆炸物散落区和1.4万余米巡逻道路的探查，发现和排除地雷及各类未爆物1.2万余枚。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)