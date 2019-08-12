新华社里约热内卢8月11日电 专访：巴中应拓展投资与金融领域合作——访巴西经济部副部长特罗约
新华社记者赵焱 陈威华
巴西经济部负责外贸和国际事务的副部长马科斯·特罗约日前接受新华社记者专访时表示，巴西与中国建交45年来双边关系发展平稳，贸易额显著增加，未来应进一步拓展两国在投资与金融领域合作。
特罗约认为，巴西和中国的经济发展模式都在发生变化。中国经济发展不再简单依靠国内储蓄、投资和出口，而是更多转向消费驱动。同时，中国积极发展技术密集型产业，并加大国内外基础设施投资力度。中国作为贸易强国，如今在投资和金融领域也展现了实力。
巴西方面，特罗约认为，巴西正在改变长期以来进口替代型经济发展模式，转向更加自由和融合的发展模式，使得贸易对国内生产总值的贡献不断增加。
特罗约表示，得益于两国经济的互补性，过去几十年来巴中贸易额快速增长，如今两国需要进一步拓展投资和金融领域合作，推动双边经贸合作迈上新台阶。
特罗约是世界经济论坛顾问委员会成员、美国哥伦比亚大学金砖国家研究中心主任，长期研究巴中经济。他认为，今后15至20年内，中国经济将继续保持较快增速，“这不但意味着全球最大消费市场还在增长，同时中国消费需求也在升级，给巴西等出口国提出新的要求”。
特罗约还对中国在国际贸易领域的相关主张和实践表示赞赏。他说，中国倡导多边主义，积极推动亚太经合组织等既有多边平台的发展，并推动创建亚洲基础设施投资银行等新的多边机构。
特罗约表示，在推动这些多边机构发展的过程中，中国有丰富经验、有具体行动，也有高远的目标。巴西应该抓住机遇，同中国一道推动经济的健康和可持续发展。
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