挪威警方将清真寺枪击案作为恐袭调查

新华社奥斯陆8月11日电（记者李骥志 德拉加娜·保尔森）挪威警方11日表示，日前在奥斯陆附近清真寺实施枪击的挪威籍青年可能是极端排外主义的支持者，警方已将这起枪击事件作为恐怖袭击案展开调查。

一名白人男子10日闯入奥斯陆附近一座清真寺开枪射击，射伤寺内一人。袭击者被捕后，警方在其住所发现一名女性死者，后证实死者为袭击者17岁的妹妹。目前，警方指控其杀害妹妹并在清真寺内企图杀害他人。

据挪威广播公司报道，袭击者行动前在互联网上某极端主义论坛发布了极端言论，对最近几起发生在世界各地的恐怖袭击表达支持。

奥斯陆大学极端主义研究中心负责人比约戈教授对媒体表示：“这些网络上的极端主义社区充斥着渲染暴力和种族仇视的极端思想，甚至到了一种疯狂境地。”

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