联合国说也门亚丁冲突已造成300人伤亡

新华社科威特城8月11日电（记者王薇 聂云鹏）萨那消息：联合国驻也门人道事务协调员莉丝·格兰德11日发表声明说，自8日也门临时首都亚丁暴力冲突升级以来，已有40人在冲突中死亡、260人受伤。

格兰德呼吁冲突各方遵守国际法，保护也门人民安全。她表示，人道主义组织将继续为民众提供帮助，并将派遣医疗队救助伤者。

当天，也门南方过渡委员会发表声明，称其已全面占领亚丁，占领地点包括亚丁市内的总统府、国际机场、银行以及所有重要政府机构和民用设施，并且“绝不会从这些地方撤退”。

本月6日，南方过渡委员会举行游行示威活动，指责也门政府方面有人与胡塞武装串通，导致亚丁一处政府军基地日前遭胡塞武装袭击。示威活动中，南方过渡委员会武装力量与也门安全部队发生冲突。双方冲突8日升级并一直持续。

10日，南方过渡委员会的武装力量占领亚丁的总统府。也门政府随后发表声明，指责南方过渡委员会发动政变。此后，沙特阿拉伯领导的多国联军要求亚丁冲突双方从当地时间11日凌晨1时开始停火，并要求南方过渡委员会的武装力量撤出占领区域。

南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特等多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。

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