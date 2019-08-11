新华社乌鲁木齐8月11日电 题：“祝两国友谊长存”——中吉“合作—2019”联合反恐演练现场见闻

新华社记者刘新、翟翔、白佳丽

8月8日，乌鲁木齐近郊某训练基地。在“生日快乐”的祝福声中，吉尔吉斯斯坦国民卫队士官土尔度库力度过了他的24岁生日。中国人民武装警察部队官兵在晚餐时为他和另一位同过生日的战友准备了生日礼物与蛋糕。

中国人民武装警察部队与吉尔吉斯斯坦国民卫队“合作—2019”联合反恐演练6日在乌鲁木齐近郊某训练基地启动。中方派出武警新疆总队“山鹰”突击队官兵参训，吉方参训官兵来自吉尔吉斯斯坦国民卫队“黑豹”特战旅。土尔度库力是双方参加演训的近150名官兵中的一员。

“感谢中国武警官兵在这里为我过生日，这是意外的惊喜，非常开心。”第一次来中国的土尔度库力喜爱中国历史文化，还曾参加今年在比什凯克举办的上海合作组织成员国元首理事会会议的安保。

此次联合演练，土尔度库力虽语言不通，但通过相互学习作战技术，有很多收获。

“中国武警部队设施先进，非常适应现代需求，让我大开眼界。”土尔度库力对记者说，祝两国友谊长存。

“合作—2019”联合反恐演练启动以来，已先后举行参演官兵交流研讨以及搏击、攀岩、战场救护、搜（排）爆专业、狙击步枪等多个课目的训练。8月11日至12日，还将展开沙漠追剿战斗综合演练。

几日来，双方官兵深入交流，互学互鉴，增进了实战素养，结下了深厚友谊。

直升机索降训练后，武警新疆总队“山鹰”突击队小队长朱善勇感受到，吉方官兵对于山地研究比较深入，而中方训练以城市高楼索降为主。“吉方的官兵互动积极，乐于将心得经验和我们分享。”

朱善勇说，吉方官兵提出的问题很专业。两国队员取长补短、研深研透、共同进步的学习方式，让他收获不浅。

在直升机索降训练中，参训官兵需从直升机悬停的7米高处顺绳索下滑至地面，朱善勇注意到吉尔吉斯斯坦的塔什巴耶夫准尉手掌已磨破，劝他暂停，但他坚持完成了全程。吉方官兵严格的自我要求也让朱善勇留下深刻印象。

8日晚，两国参赛官兵还举办了篮球友谊赛。中场休息时，许多人在哈萨克民歌《黑走马》的旋律中热情共舞。武警新疆总队“山鹰”突击队战斗员库尔班表示，很高兴看到中吉在他的家乡举行联合演练。“近年来，家乡发展很快，家人以我参军入伍为骄傲，让我好好干。”

看到吉尔吉斯斯坦官兵和中国武警官兵的热情互动，吉尔吉斯斯坦国民卫队“黑豹”特战旅旅长图尔德耶夫颇感欣慰。“中方训练水平很高，纪律严明。这是两国同类部队首次举行联合反恐演练，希望这样的训练每年都举行，增进两国友谊。”

吉方此次派出了精锐力量，两支力量在一起相互促进，扎实练兵，武警新疆总队参谋长彭京堂说，“我们使命责任共同，应对共同威胁，保卫本国人民的幸福生活。”

“中国武警官兵专业敬业，热情好客，我们合作很默契。”第三次来到中国的吉尔吉斯斯坦国民卫队大尉图拉特说道。

图拉特表示，这次联合演练严格而科学，双方交换经验，在比较、协作中增进了彼此的实力。“每一次都见到不一样的中国，如果有机会我非常愿意再来。”

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