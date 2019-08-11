俄研制导弹裹鱼雷的反潜“套娃”

新华社莫斯科8月10日电 对于正欲深潜逃逸的潜艇该怎样快速打击？俄罗斯研发人员的新方案是将导弹的动力、制导能力与鱼雷相结合，使导弹像俄罗斯“套娃”一样包裹着鱼雷反潜。

俄罗斯列格努姆通讯社近日报道，俄军工单位正在研制的这种反潜“套娃”需安装在舰载集装箱内的发射架上，当负责反潜侦察的直升机或战机发现敌方潜艇踪迹后，会为反潜“套娃”指示目标。该“套娃”的导弹动力装置随即启动，其弹体会在制导系统引导下飞抵目标水域并扎入水中，然后从头部释放出一枚能自动寻找和追击敌方潜艇的鱼雷。

俄专家介绍说，传统鱼雷始终在水中航行且作战半径较短。与之相比，反潜“套娃”的优势是远程快速攻击，只要与其配合的军机能正确指示目标，这种“套娃”可在准备逃逸的潜艇来不及实施声呐欺骗或释放假目标时就追上它并准确攻击，其攻击半径可达数十公里。

据俄海军总司令部消息人士透露，上述反潜“套娃”待通过测试后将装备俄军舰队。此外，沿海地区的岸防兵、海军基地、铁路公路车载武器系统也可使用这种反潜“套娃”。

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