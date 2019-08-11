挪威一清真寺发生枪击案致一人受伤

新华社奥斯陆8月10日电（记者李骥志 德拉加娜·保尔森）挪威警方10日晚证实，当天在挪威首都奥斯陆以西拜鲁姆的努尔伊斯兰中心发生一起枪击事件，造成一人受伤。

据当地媒体报道，努尔伊斯兰中心的清真寺刚结束一场祷告，这时一名戴头盔、穿制服的年轻白人男子闯入清真寺开枪射击，一人腿部中弹。枪手在警察抵达现场前被制服。

警方说，行凶者是挪威籍，但未透露更多细节。据报道，枪手此前曾在互联网上称赞澳大利亚籍男子塔兰特今年3月15日在新西兰南岛克赖斯特彻奇两座清真寺枪杀51人的恐怖主义行为。

袭击发生后，挪威警方在拜鲁姆一处民宅内发现一具尸体。目前还不能断定死者与此次枪击案有关，但警方已将其作为与此次枪击案相关的案件进行调查。

挪威首相索尔贝格对挪威通讯社说，目前还无法判断作案者的动机。

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