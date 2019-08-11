第八届国际青少年文化艺术交流周开幕

新华社北京8月10日电（白瀛、谢滨同）由北京市人民政府外事办公室主办的第八届国际青少年文化艺术交流周10日在京开幕。5天中，世界各国青少年将通过文艺演出、国际交流、北京之旅、文化体验、互动联欢等多种形式，感受中华文化，增进彼此了解。

据主办方介绍，参加本届国际青少年文化艺术交流周的青少年来自阿富汗、澳大利亚、阿塞拜疆、秘鲁、德国、俄罗斯、韩国、缅甸、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、印度、越南、中国共14个国家的艺术团。

开幕联欢会上，来自14个国家的青少年在舞台上共同唱响和平与友谊，表演了《阿塞拜疆家园》《苍山绝顶》《科龙戈的帕拉斯》等节目。

据介绍，交流周期间，各国青少年将游览北京世园会、居庸关长城、国家体育场（鸟巢），感受古都的历史人文情怀，了解北京民俗文化，触摸现代北京的发展脉搏。

在“博物馆之夜”活动中，各国青少年将在自然博物馆，通过科学讲座、展览展示、特色表演等形式交流学习，围绕“一带一路”主题，了解相关国家自然人文历史。

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