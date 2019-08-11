塞浦路斯希土两族领导人决定恢复统一谈判

新华社尼科西亚8月10日电（记者 张保平）塞浦路斯希腊族和土耳其族领导人9日举行会谈，决定恢复统一谈判并在8月底前确定谈判内容，然后在9月与联合国秘书长举行共同会晤。

联合国驻塞浦路斯维和部队发表声明说，塞浦路斯总统、希腊族领导人尼科斯·阿纳斯塔夏季斯和土耳其族领导人穆斯塔法·阿肯哲当天在联合国驻塞浦路斯维和部队负责人官邸进行了三个小时的会谈。双方决定在9月联合国大会后与联合国秘书长举行三方会议，以规划未来和谈进程。

舆论认为，双方此次重启统一谈判是为了缓解土耳其和塞浦路斯在天然气勘探问题上的紧张关系。但鉴于双方在安全和保障问题上存在巨大分歧，此次谈判前景并不乐观。

1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。联合国方面在塞浦路斯长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

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