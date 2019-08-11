印度喀拉拉邦洪灾死亡人数升至42人

新华社新德里8月10日电（记者姜磊）据印度媒体10日报道，印度南部喀拉拉邦近日持续暴雨引发洪灾和山体滑坡，死亡人数已升至42人，另有多人失踪。

据《印度斯坦时报》报道，喀拉拉邦瓦亚纳德和默勒布勒姆地区受灾严重。在过去24小时内，瓦亚纳德部分地区降雨量达420毫米。默勒布勒姆地区9日发生山体滑坡，救援人员在现场发现3具遗体，目击者说至少还有40人被困。

印度军队、国家灾害应急部队等组成的救援力量在灾区开展救援行动，但受天气影响，一些地区的救援行动受阻。

喀拉拉邦7个地区10日发布暴雨红色预警。该邦首席部长皮纳拉伊·维贾扬表示，该邦过去3天已有大小24处山体滑坡，他要求所有公职人员取消休假并到岗工作。

印度每年6月至9月是季风雨季，雷电暴雨天气频发，洪水及泥石流等灾害经常发生。

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