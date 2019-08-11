坦桑尼亚油罐车爆炸造成至少60人死亡

这是8月10日在坦桑尼亚莫罗戈罗省拍摄的油罐车爆炸现场。新华社发
新华社达累斯萨拉姆8月10日电（记者 高竹 李斯博）坦桑尼亚官员10日说，该国东部莫罗戈罗省当天上午发生一起油罐车爆炸事故，造成至少60人死亡，另有70余人受伤。
莫罗戈罗省省长斯蒂芬·凯布韦在接受新华社记者电话采访时说，当天上午8时左右，一辆油罐车在莫罗戈罗省行驶途中因躲避摩托车导致翻车，车上装载的燃油泄漏，引发附近民众哄抢。随后，油罐车发生爆炸，造成大量人员伤亡。
这是8月10日在坦桑尼亚莫罗戈罗省的油罐车爆炸现场拍摄的车辆残骸。新华社发
凯布韦说，目前消防人员和警察已赶赴事故现场实施救援，受伤人员已陆续送往医院抢救，死亡人数还有可能进一步上升。
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