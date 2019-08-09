原标题：欧洲刑警组织协同多国打击大规模人口贩运活动

新华社海牙8月9日电（记者王雅楠）欧洲刑警组织9日发布公告说，该组织近期与冰岛、瑞士以及16个欧盟成员国相关执法部门联合打击在欧洲的大规模人口贩运活动，逮捕犯罪嫌疑人70名，解救人口贩运受害者206人，其中包括53名未成年人。

公告说，本次行动于6月17日至23日展开，共有奥地利、比利时、保加利亚、荷兰、德国等16个欧盟成员国以及冰岛、瑞士执法部门人员参与。行动期间，执法人员对超过12万名个人、6万余辆车辆及包括酒店、港口、机场等在内的1100处地点展开搜查，同时还在学校开展防范人口贩运警示教育。

公告说，被捕人员中，34人涉嫌人口贩运，另有36人涉嫌协助非法移民等。行动期间，欧洲刑警组织主要负责协调参与国执法部门间的信息交流、协助进行数据分析比对等。

欧洲刑警组织是欧盟内设机构，成立于1993年，总部设在荷兰海牙，主要任务是加强欧盟成员国之间在打击跨国犯罪方面的合作。

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