原标题：新华国际时评：美式“霸”与“凌”悖逆世界“局”与“势”

新华社北京8月9日电 题：美式“霸”与“凌”悖逆世界“局”与“势”

新华社记者

美国财政部日前给中国扣上“汇率操纵国”帽子，引发全球市场动荡，国际舆论哗然。这一美式霸凌主义新表现，损害全球经济金融盼好的大局，悖逆世界和平发展合作共赢的历史大势。

连日来，国际社会，包括美国内众多人士纷纷表示，美方的“汇率操纵牌”亵渎专业，自己打脸。如此粗暴无理方式打压中国，连众多专业人士都深感无语。

国际社会日益感到，美方一些人的行为方式中，“霸”与“凌”愈发超乎想象。这些人笃信“强权即公理”，“我即规则”。其思维深深印着“唯我独尊”“老子天下第一”；其行为处处以强凌弱，以大欺小。这种骨子里的“霸”，外显的“凌”，已变得越来越赤裸。

他们以为倚仗霸凌，就能重塑世界，改写秩序，展现国际领导力。而事实证明，这种逆潮流而动、逆大势而行的行径，无助于当下问题的解决。相反，其种种言行是在自损威望，同时给世界注入负能量。

美国消费者新闻与商业频道CNBC最新评论说，在经济衰退风险增大的情况下，美方的做法到底是想让美国经济更强，还是相反？《华尔街日报》有文章警告，美方把经济过度武器化，绑架了全球金融稳定，到头来戕害的是自身。世界银行前行长佐利克慨叹，美国已不再受世界尊敬，将为此付出沉重代价。

当今世界正处于百年未有之大变局。毋庸否认，既有全球规则并不完美，需要调整完善。变局之下，每个国家行为体都需要适变、应变。但在二十一世纪的今天，改变规则呼唤有原则的磋商，“霸”与“凌”只会适得其反。

道在人心，在公理。作为世界第一大经济体、头号强国，美国对维护全球稳定负有不可推卸的责任。无所顾忌地在霸凌之路上狂奔，把世界推向危险和不可预测之境，美方一些人如此不负责任，归根到底透支的是自己的元气，削弱的是自身的领导力。

维护世界和平发展，维护全球经济金融稳定，是国际大局，是民心所向。中国等发展中国家整体崛起，并推动世界合作共赢这一历史大势，绝不会因美方少数人的逆行而中断。

对于潮流大势，有历史眼光的国际观察人士自有明断。新加坡总理李显龙今年早些时候说得中肯，“中国的发展与成功让全世界受惠，各国也必须适应一个更具影响力的中国”，“大家必须接受中国会继续壮大的事实，并且明白，阻止中国不断强大是不可能的事”。

面对美方一再抛出的关税大棒和汇率帽子，中国镇定从容。有充分理由相信，应对国际风浪，中国经济“大海”有底气，经济肌体有韧劲。正如中国社科院经济研究所所长黄群慧指出，从经济规模、发展阶段、结构潜能、成长动力和发展环境等各方面考察，中国经济韧性十足。

应该看到，追求“平等和相互尊重”的国家关系这一过程并不会一帆风顺。对此，中国更需保持战略定力和战略耐心，理性应对，踏踏实实做好自己的事。

顺应历史潮流，是世界发展大势。反观美方一些人，一再以“霸”为道，以“凌”为术，不断走向世界的对立面，终将自损形象与国力，被历史所抛弃。

(责编：刘洁妍、杨牧)