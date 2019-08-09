原标题：美新任防长亚太行 面子热盖不住里子凉

新华社华盛顿8月9日电(国际观察)美新任防长亚太行 面子热盖不住里子凉

新华社记者刘晨 刘品然

美国新任国防部长埃斯珀计划于9日结束对澳大利亚、新西兰、日本、蒙古国和韩国等亚太五国访问。这是埃斯珀7月下旬正式执掌五角大楼后首次海外访问。

分析人士认为，埃斯珀首访即选择亚太足见美国对该地区的重视，他试图借此访强化与澳日韩等盟国间关系，并就地区问题协调立场。不过，鉴于美国与亚太盟友间在经济、军事等方面颇多嫌隙，埃斯珀此访看似热闹，但实际效果恐怕有限。

稳人心

埃斯珀此访五国中，舆论关注点普遍集中在澳大利亚、日本和韩国三站。在悉尼，埃斯珀与澳国防部长雷诺兹会见，并与美国务卿蓬佩奥共同参加了美澳双部长磋商会晤，强调美澳同盟。

访问日本期间，埃斯珀与日首相安倍晋三举行会晤，双方同意进一步加强日美同盟。在与日防卫大臣岩屋毅的会谈中，埃斯珀向对方谈及“护航联盟”，即由美国主导在中东原油运输要道霍尔木兹海峡执行所谓“国际海事安全任务”，并就持续恶化的日韩关系交换了意见。

在韩国，埃斯珀与韩国国防部长官郑景斗等高官讨论了美韩同盟、朝核等问题，强调美韩应该加强防卫合作。郑景斗在会谈中提到近来日本对韩国采取的出口限制措施，并指出这一经济报复措施正对韩美日三国安保合作带来不利影响。

美国《外交政策》杂志撰文称，埃斯珀在履新两周内就启动首次外访、出访地则选在亚太，这些无疑都是精心考量后的结果，足见美国防部对亚太地区的高度重视。五角大楼掌门人空缺许久，特朗普政府的无序外交政策引发各国极大焦虑与困惑情绪，美国的亚太盟友无疑一直处在观望中，埃斯珀此访有安抚盟友之意。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对记者表示，埃斯珀希望利用此访与区域内多国就区域安全、朝核问题等诸多共同关心的问题交换意见、寻求共识。

谈中国

此间分析人士注意到，中国成为埃斯珀此访中出现的高频词。在出访途中，埃斯珀对随行记者表示，他认同美国《国防战略》报告所言，即世界处于大国竞争时代，而中国与俄罗斯是美国的战略竞争者。

在访问澳大利亚和日本期间，埃斯珀多次对中国的地区作用进行无端攻击和诬蔑，声称中国的军事和经济行为威胁国际规则。埃斯珀还声称，希望于未来几个月内在亚洲部署中程导弹，应对所谓“中国威胁”。

对于埃斯珀的无理言论，中国外交部予以坚决驳斥。外交部发言人华春莹8日说，美方有些人固守冷战和零和思维，无视基本事实，四处给中国扣帽子。这种做法很不地道，也不道德，是别有用心的。

日本东洋学园大学教授朱建荣说，贼喊捉贼，这就是美国新任防长在日放肆言辞的写照。美国颠倒黑白、信口雌黄，编造借口搅乱亚太局势，反映出其江河日下、失道寡助带来的焦虑感。

美方有关在亚太地区部署中程导弹的设想并未得到亚洲盟友们的积极响应。就在埃斯珀放出话后不久，韩国与澳大利亚国防部立即发声“撇清关系”，称完全没有计划在本国部署导弹。埃斯珀在行程后半段也被迫改口，称他从未向盟国提出过该要求，也就谈不上被拒绝，而部署导弹事宜也要从长计议。

韦斯特指出，当前亚太局势处于微妙时期，包括日韩在内的诸多亚太国家都与中国有紧密经贸往来，而在安保方面则与美国走得更近，埃斯珀希望借此访加速各国“选边站队”恐难如愿，未来亚太局势如何发展仍需观察。

嫌隙多

分析人士认为，尽管埃斯珀希望能通过此访“聚人心”，但美国与澳日韩三国在经济、军事等方面分歧仍存，加之当前日韩矛盾有持续之势，新防长此行的实际成果十分有限。

据媒体报道，美国此番也游说澳大利亚加入“护航联盟”，但澳日两国均选择“打太极”，让埃斯珀无功而返。澳防长称美国的请求是个“十分严肃而复杂的问题”，需要慎重考虑；日本防卫大臣则说会在考虑各种要素后做出“综合判断”。

西澳大利亚大学珀斯美国亚洲中心首席执行官戈登·弗莱克说，“美国优先”意味着美国不会顾及盟友的利益。

8月2日，日本政府决定把韩国从可享受贸易便利的“白色清单”中除名，28日开始施行。作为反制，韩国政府当天表示，也将把日本移出本国的贸易“白色清单”。埃斯珀在访问期间对媒体表示，希望日韩能尽快解决问题，共同关注朝核等问题。

美智库韩国经济研究所高级主任斯坦加龙告诉记者，目前日韩对峙局面持续，这或许不会直接影响美日或美韩关系，但无疑会令三边关系更具挑战性，也将给美国试图依靠日韩完成在亚太地区势力布局的设想带来负面影响。

此外，分析人士指出，美日贸易谈判仍未谈妥、美国与日韩在美国驻军军费分摊上的分歧也未解决，这些都不能不让人们对美国与亚太盟友关系的牢固程度打上问号。（参与记者：陆睿、白旭、沈红辉）

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