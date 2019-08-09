经济学家对美联储9月降息预期升温

新华社华盛顿8月8日电（记者许缘）据美国《华尔街日报》8日公布的调查，经济学家对美联储9月份降息的预期大幅上升，同时对美国经济衰退预期也有所升温。

调查显示，经济学家预计美联储在9月17日至18日货币政策会议上降息的概率为63.9%，大幅高于7月调查时的49.8%。据经济学家的预计均值，联邦基金利率在今年底将降至1.84%，这意味着美联储今年还将降息一次。

美联储7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平，是2008年以来首次降息。对此，72.9%的受访经济学家认为这次降息是正确举措。

此外，经济学家对美国经济衰退的预期也有所上升。经济学家预计未来12个月美国经济陷入衰退的概率已从7月份调查时的30.1%升至33.6%，创下自2011年开始调查以来的最高水平。

同时，有87.8%的受访经济学家认为经济前景面临下行风险，大幅高于7月调查时的69.6%，创下2015年初以来新高。大多数经济学家认为，贸易问题是美国经济面临的主要风险。

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