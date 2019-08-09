美媒警告错误贸易政策将导致美国经济衰退

新华社华盛顿8月8日电（记者高攀 许缘）美国《华尔街日报》8日发表社论，警告特朗普政府错误的贸易政策可能导致美国经济陷入衰退。

这篇题为《纳瓦罗衰退》的社论点名批评白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗。据媒体报道，上周美国总统唐纳德·特朗普威胁对中国加征新关税时，除纳瓦罗外，总统的其他经济顾问均持反对意见。

社论说，虽然特朗普政府此前推出的减税和放松监管政策曾提振美国经济增长，但自2018年美国对外贸易摩擦升级以来，美国企业的信心和资本支出逐渐下降，并开始对美国经济增长产生负面影响。目前，美国经济增速已从近3%放缓至2%，每月平均新增就业岗位也从2018年的22.3万降至今年的16.5万。

社论质问道：“特朗普先生是否注意到贸易逆差并没有改善？”这是因为美国投资多于储蓄，因此需要从海外进口资本，而进口资本所对应的就是贸易逆差。

社论还写道：“讽刺而危险的一点是，特朗普似乎不明白他的贸易政策正造成汇率不稳和美元升值。”社论说，美国对中国加征关税将导致市场对人民币的需求减少，同时国际资本流入美元避险资产又造成美元升值。中国并未操纵其货币汇率，人民币汇率波动是供需关系的反映。

社论警告说，经济扩张几乎都是因为政策失误而终结，特朗普“杂乱无章的贸易攻势”可能会令美国经济放缓并恶化为“纳瓦罗衰退”。

《华尔街日报》8日公布的经济学家调查显示，经济学家预计未来12个月美国经济陷入衰退的概率已从7月份调查时的30.1%升至33.6%，为该报2011年调查以来最高水平。

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