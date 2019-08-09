日本经济连续三个季度增长

新华社东京8月9日电（记者钱铮 马曹冉）日本内阁府9日发布的数据显示，受强劲的个人消费开支和企业投资带动，日本2019年第二季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.8%，环比增长0.4%，连续第3个季度实现增长。

修正数据还显示，第一季度日本实际GDP按年率计算增速达2.8%。虽然第二季度经济增速有所放缓，但仍大幅高于市场预期。共同社此前调查显示，经济学家普遍预计第二季度日本经济增速为0.7%。

第二季度日本经济增长的主要动力来自个人消费和企业投资：占日本经济比重约六成的个人消费环比增长0.6%，企业设备投资环比大幅增长1.5%。不过，外需成为经济增长的拖累因素。第二季度日本出口环比下降0.1%，进口环比增长1.6%，这导致净出口对经济增长的贡献为负0.3个百分点。

不过，分析人士认为，二季度个人消费增长强劲是因为庆祝新天皇即位的“十连休”导致旅游和休闲支出旺盛，不具有可持续性，并可能导致人们控制今夏的消费。

此外，分析人士认为日本经济前景面临颇多挑战，包括国际贸易紧张局势加剧、日元升值，以及即将于10月启动的消费税上调计划。

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