俄罗斯国防部：俄军机在白令海上空飞行 美国战机伴飞

新华社莫斯科8月8日电（记者李奥）针对北美防空司令部“8日‘拦截’两架俄军机”的说法，俄罗斯国防部当天发表声明说，俄空天军2架图-95MS战略轰炸机在白令海上空执行飞行任务，美国战机在部分阶段对俄军机进行伴飞。

声明说，这两架图-95MS战略轰炸机在白令海中立水域上空执行飞行任务，飞行时间持续超过10小时，美军战机在部分阶段对俄军机进行伴飞。

声明还说，俄军机定期在北极地区、大西洋、黑海和太平洋中立水域上空飞行，严格遵守有关公共空域的国际使用规则，未侵犯别国领空。

俄罗斯国防部8日还发表声明说，美国海军“波特”号导弹驱逐舰当天进入黑海，俄黑海舰队“机敏”号护卫舰正在对其进行跟踪监视。

由美国和加拿大共同组成的军事机构北美防空司令部8日发表声明说，当天早些时候，美国两架F-22战机和加拿大两架CF-18战机在美国阿拉斯加州防空识别区和加拿大防空识别区共同“拦截”了两架俄图-95轰炸机，俄军机始终处于国际空域，并未进入美加领空。

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