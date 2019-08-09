意副总理要求提前选举 联合政府面临危机

新华社罗马8月8日电（记者叶心可）意大利副总理兼内政部长、联盟党党首萨尔维尼8日晚要求举行提前选举，随后总理孔特表示将向议会提出进行信任投票，本届联合政府面临垮台危机。

萨尔维尼当晚发表一份声明说，联盟党和五星运动的联合执政基础不复存在，要求提前选举。

随后，孔特在一场全国电视媒体发布会上表示，萨尔维尼告诉他联盟党打算结束本届联合政府，并要提前举行大选。

“将由他（萨尔维尼）来向国家和选民解释……为什么会如此草率仓促地结束本届政府。”孔特说，“我将确保这个由他挑起的危机能完全公开透明。”

本届政府由萨尔维尼领导的极右翼政党联盟党以及迪马约领导的民粹主义政党五星运动联合组成。自2018年6月执政联盟组建以来，联盟党的民调支持率升至约30%，而五星运动支持率不断走低，跌至约17%。

过去一年多以来，执政两党在移民及税收等多项政策议题上意见不合，近期还就修建连接意大利都灵和法国里昂的高铁项目发生分歧，执政联盟内部矛盾不断加深。

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