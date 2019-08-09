英将建国家实验室推动人工智能辅助医疗

新华社伦敦8月8日电（记者张家伟）英国政府8日宣布，将投入2.5亿英镑（约合3亿美元）用于推动人工智能技术在本国医疗领域内的应用，其中包括设立一个国家人工智能实验室，以便将这类技术用于改善病患的健康状况和生活质量。

英国部分医院已经与一些科技公司开展合作探讨人工智能在医疗体系中的应用。

这个全新的国家实验室将会更全面地开展相关研发工作，包括提升癌症筛查效率；构建计算模型来预测医院病床、药物、医疗设备和手术的需求；识别哪些病人的心脏病以及痴呆症患病风险较高从而及时展开治疗；让医院的工作流程实现自动化，减轻医护人员工作负担等。

英国首相约翰逊在一份声明中说，今天宣布的拨款不单单是为了提升将来的医疗体系护理水平，也是为了让医院的日常管理工作实现自动化，让医护人员能够把更多精力用于照顾病患。

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(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)