特朗普公布代理国家情报总监人选

新华社华盛顿8月8日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普8日在社交媒体上宣布，全国反恐中心主任约瑟夫·马奎尔将成为代理国家情报总监。

特朗普说，马奎尔将于8月15日正式履职。届时，马奎尔将接替此前已宣布将离职的丹·科茨。

马奎尔出生于1952年，于去年底开始出任全国反恐中心主任。他曾在美国海军服役36年，获海军中将军衔，2010年退役。

特朗普7月底宣布科茨将离职时曾表示，他拟提名得克萨斯州联邦众议员约翰·拉特克利夫出任国家情报总监。然而，拉特克利夫情报工作履历薄弱，其任职资质招致不少质疑，压力之下，他请求特朗普提名他人出任国家情报总监。特朗普目前尚未宣布新任国家情报总监正式人选。

美国国家情报总监办公室成立于“9·11”恐怖袭击之后，负责协调美国十几个情报及安全部门的运作，包括全国反恐中心。

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