专家：IMF不会认同美国将中国列为“汇率操纵国”的行为

中国日报网8月8日电 美国财政部日前将中国列为“汇率操纵国”，引发美国国内和各方普遍质疑。有专家表示，国际货币基金组织不会认同美国将中国列为“汇率操纵国”的行为。

美国彼得森国际经济研究所的高级研究员加里·赫夫鲍尔表示，在今年6月国际货币基金组织对中国的第四条款磋商中，国际货币基金组织指出“人民币的汇率表现与中国的政策目标和基本面是一致的，没有估值过高，也没有估值过低”。

赫夫鲍尔在接受《中国日报》采访时表示，国际货币基金组织将“汇率操纵”定义为蓄意干预，目的是压低汇率，以支持更大规模的出口。此前美国政府表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品征收10%的关税，而人民币贬值是由于美国政府加征关税，受到市场波动影响，并非中方人为干预的结果。

赫夫鲍尔表示，美国却正好与此相反，美国政府企图出售美元来购买人民币，但美联储不太可能认同这种做法，而且由美国财政部控制的汇率稳定基金不足以撬动货币市场。

今年7月，国际货币基金组织(IMF)表示，基于近期经济基本面，美元被高估了6%至12%，而人民币被普遍认为与基本面相符。



赫夫鲍尔说:“有人估计，美元对一篮子贸易加权货币升值10%，美国出口额每年将减少约2000亿美元。”

威奇托州立大学管理学教授乌沙·黑利也认为，中国并未操纵汇率。她表示，中美双方应本着相互尊重与理解的态度进行友好磋商，中美贸易争端将会使双方遭受损失，也会对全球经济产生负面影响。

8月6日，中国人民银行行长易刚表示，中国作为一个负责任的大国，会恪守历次二十国集团领导人峰会关于汇率问题的承诺精神，坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。（卫来）

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